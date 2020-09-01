На Сумщине 44 новых случая коронавируса: 1 летальный На утро 9 сентября в Сумской области подтверждено 2187 случая заболевания COVID-19.

За среду подтверждено 44 новых случая. Умер один человек, - всего 34. Выздоровело 24 человека, - всего 964. Продолжают лечиться 1189.

Всего в Украине 2582 новых случая, - за все время пандемии 145612. Умерло 44, - всего 3023. Вылечилось 1174, - всего 65877. Продолжают лечиться 76712.