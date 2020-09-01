На Сумщине 44 новых случая коронавируса: 1 летальный

За среду подтверждено 44 новых случая. Умер один человек, - всего 34. Выздоровело 24 человека, - всего 964. Продолжают лечиться 1189.
Всего в Украине 2582 новых случая, - за все время пандемии 145612. Умерло 44, - всего 3023. Вылечилось 1174, - всего 65877. Продолжают лечиться 76712.
По состоянию на 10 сентября в Сумской области 2187 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
На утро 9 сентября на Сумщине уже 2143 случая заболевания COVID-19....
На утро 9 сентября в Сумской области подтверждено уже 2143 случая заболевания COVID-19....
По состоянию на 8 сентября на Сумщине 2070 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
За понедельник в Сумской области подтверждено 107 новых случаев заболевания COVID-19....