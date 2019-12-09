Сумчани зберуться сьогодні на майдані на мирну акцію проти капітуляції Сьогодні, 10 вересня, у Сумах на майдані Незалежності о 18.00 розпочнеться мирна акція проти капітуляції.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав сумський активіст Андрій Букін.

«Наше місто завжди стояло на українських засадах і традиціях. Сумчани вільно говорили і висловлювали свою думку, навіть в часи присланих донецьких. Сумчани брали активну участь у революціях та акціях прямої дії.

Тож настав час знову вийти на вулицю, щоб довести, що ми проти капітуляції перед ворогом.

Ми проти здачі українських військових!

Ми проти безхребетної позиції центральної влади щодо війни з московією.

Я закликаю людей доброї волі долучитися 10 вересня до мирної акції, що відбудеться у місті Суми, майдан Незалежності о 18.00

Традиційно запрошую всіх небайдужих і людей доброї волі. Прошу політичні парті та політичних діячів приходити без партійної символіки та атрибутів, бо це не політична акція.

Сумчани мають сказати: НІ КАПІТУЛЯЦІЇ!», - йдеться в повідомленні.