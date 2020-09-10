На Сумщине 2187 случаев коронавируса: подробности По состоянию на 10 сентября в Сумской области 2187 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 44 человек (Сумы – 27, Конотоп - 3, Ромны - 2, Белопольский р-н - 3, Путивльский - 1, Сумской - 2, Тростянецкий - 6).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 34 летальных случая, из них 1 - за прошедшие сутки (Сумы).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 964 человека, из них за минувшие сутки - 24 (Сумы - 10, Конотоп - 5, Белопольский р-н - 1, Бурынский р-н - 1, Конотопский р-н - 1, Кролевецкий р-н - 3, Сумской р-н - 3).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Суми было зафиксировано 1158 случаев заболевания, в Сумском районе - 136, Белопольский район - 82, Бурынский район – 11, пгт Великая Писаревка - 3, г. Глухов – 17, Глуховский район - 10, г. Конотоп - 117, Конотопский район - 44, Краснопольский р-н – 19, Кролевецкий район - 95, г. Лебедин – 24, Лебединский р-н - 1, пгт Липовая Долина - 1, Недригайловский район - 68, г. Ахтырка - 76, Ахтырский р-н – 20, Путивльский район - 12, г. Ромны - 78, Роменский район - 41, Середина-Будский р-н – 30, Тростянецкий район - 76, г. Шостка - 62, Шосткинский р-н - 3, Ямпольский р-н - 2.