Под Сумами спасатели предотвратили масштабный пожар 9 сентября в 11:42 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в частном домовладении в с. Нижняя Сыворотка Сумского района.

На тушение направили дежурное отделение 28-го государственного пожарно-спасательного поста из пгт Низы.

По прибытии на место вызова было установлено, что огонь охватил деревянные дровник и вспомогательное сооружение и успел перекинуться на крышу расположенных под одной крышей гаража и хозяйственной постройки.

В 12:06 пожарные локализовали возгорание кровли на площади около 4 кв. м и предотвратили дальнейшее распространение огня на всю крышу и непосредственно на гараж и сарай. В 13:18, использовав 5 т воды, пожар был ликвидирован.

Всего на тушение привлекалось 2 человека личного состава на 1 единице техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным данным, пожилая хозяйка сжигала мусор в ведре непосредственно в дровяном сарае и оставила очаг огня без присмотра. Обнаружили пожар уже соседи, которые и вызвали спасателей. Для предупреждения таких случаев будьте ответственными в соблюдении требований пожарной безопасности, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.