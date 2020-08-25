Сумчанку обокрал «тимуровец» В Сумах с помощью к полицейским обратилась 49-летняя местная жительница.

Женщина рассказала, что несколько дней назад она плохо себя чувствовала, когда возвращалась домой. Тогда к ней подошел прохожий и предложил свою помощь. Уже дома она обнаружила пропажу из кармана мобильного телефона и денег.

Установить личность злоумышленника удалось сыщикам Сумского отдела полиции. Мужчина заменил имя владелицы гаджета на свое место в личном аккаунте в телефоне. Это и помогло установить злоумышленника и разыскать его.

Работники полиции изъяли похищенное. А относительно вора открыли уголовное производство по ч.1,2 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.