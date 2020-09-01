В Сумах сгорела маршрутка

В результате столкновения сгорела маршрутка. На месте работали пожарные и полиция. Подробности позже.
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором травмировалась девушка-пешеход....
Сегодня, 10 сентября, около 7 утра на автодороге Киев – Сумы – Юнаковка в районе с. Сад произошло ДТП....
Автопроисшествие произошло 7 сентября, около 8 часов утра....
Происшествие случилось 7 сентября на автотрассе вблизи одного из сел Шосткинского района, около 20.30....
Происшествие произошло 6 сентября, около 11:20, вблизи села Малый Бобрик на Краснопольщине....