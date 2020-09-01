Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:511344

Подробности ДТП со сгоревшей маршруткой под Сумами от пожарных

Сегодня, 10 сентября, около 7 утра на автодороге Киев – Сумы – Юнаковка в районе с. Сад произошло ДТП.

Фото Олега Глущенко

Как сообщил пресс-секретарь управления ГСЧС Украины в Сумской области Олег Стрилка, вызо о том, что горят два автомобиля на «101» поступил в 7.04.

По предварительной информации, водитель «ГАЗели» ехал с заправки с полными баллонами газа на автовокзал, откуда должен был отправиться в рейс. В этот момент в него сзади врезался автомобиль «ДЭУ Ланос». В результат столкновения взорвались оба баллона с газом в маршрутке. Водители выбежали из транспортных средств. Начал гореть салон маршрутки, огонь перекинулся и на «Ланос». До прибытия пожарных они не тушили возгорание. Пока пожарные приехали, маршрутка сгорела почти наполовину. Пострадала и верхняя часть кузова легковушки. «Ланос» также был оснащен газовой установкой, пожарные предотвратили ее взрыв.

В 7.21 пожарные локализовали возгорание, в 7.50 ликвидировали. Всего принимали участие в ликвидации пожара 13 человек на трех единицах техники.

Вследствие пожара никто не пострадал, вследствие ДТП водитель «Ланоса» был госпитализирован.

Общество Дтп Пожар

По тематике

В центре Сум на переходе сбили девушку
Сегодня 12:15

В центре Сум на переходе сбили девушку

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором травмировалась девушка-пешеход....

В Сумах сгорела маршрутка
Сегодня 10:30

В Сумах сгорела маршрутка

Сегодня, 10 сентября, на Роменской на выезде из Сум произошло ДТП....

В Сумах столкнулись «Мерседес» и велосипедист
08.09.2020 18:04

В Сумах столкнулись «Мерседес» и велосипедист

Автопроисшествие произошло 7 сентября, около 8 часов утра....

На Сумщине спасатели час тушили пожар в сарае
08.09.2020 15:16

На Сумщине спасатели час тушили пожар в сарае

7 сентября в 14:25, в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки по ул. Луговая в пгт Ямполь....

08.09.2020 14:26

В ДТП на Сумщине пострадавших мотоциклист и пешеход

Происшествие случилось 7 сентября на автотрассе вблизи одного из сел Шосткинского района, около 20.30....

Новости

На Сумщине 2187 случаев коронавируса: подробности
Сегодня 09:40
В Сумах усилили карантин с целью недопущения «красной зоны»
08.09.2020 17:48
В Сумах снова турецкие инвесторы. Хотят строить аэропорт
Сегодня 14:35
От рук знакомого вора пострадала жительница Тростянца
Сегодня 14:01
В Сумах перенесли «Чехов-фест» на следующий год
Сегодня 13:26
Сумские футзалисты примут хмельницких в субботу
Сегодня 13:05
Появилось видео тушения пожара в сумской маршрутке
Сегодня 12:31
В центре Сум на переходе сбили девушку
Сегодня 12:15
В Сумах полиция разоблачила группу наркодилеров
Сегодня 12:00
Губернатор Сумщины проводит секретную пресс-конференцию (трансляция)
Сегодня 11:29
Команды с Сумщины узнали соперников в Кубке Украины
Сегодня 11:20
Несмотря на карантинные ограничения ФК «Сумы» сыграет домашний матч со зрителями
Сегодня 11:06
view counter

Статьи

«Слуга Народу» підтримала найменш захищених українців
Вчера 17:50
Люди з особливим статусом
Вчера 16:16
В Сумах растет потребность в госпитализации больных COVID-19
Вчера 14:19
Сумські радикали йдуть перемагати на місцевих виборах
07.09.2020 17:54
"Альянс" из Липовой Долины перед стартом в первой лиге
05.09.2020 12:23
Андрей Деркач: У власти — эпидемия некомпетентности и жадности
04.09.2020 17:53
Активність політичних сил на Сумщині: свято для пенсіонерів, безоплатна юридична допомога та безкоштовне морозиво
04.09.2020 09:53
Бойлеры и отключение горячей воды ®
03.09.2020 16:53
Бюро правової допомоги Сумщини – осередки надання якісної правової допомоги жителям громад
03.09.2020 12:14
30 депутатів Сумської міської ради проігнорували звітування перед виборцями
02.09.2020 13:22
Почему покупать электроэнергию у ETG.UA выгоднее, чем у больших энергокомпаний? ®
02.09.2020 09:01
Ринок праці Сумщини: гендерні ознаки
01.09.2020 13:31
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.