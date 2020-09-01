Подробности ДТП со сгоревшей маршруткой под Сумами от пожарных Сегодня, 10 сентября, около 7 утра на автодороге Киев – Сумы – Юнаковка в районе с. Сад произошло ДТП.

Как сообщил пресс-секретарь управления ГСЧС Украины в Сумской области Олег Стрилка, вызо о том, что горят два автомобиля на «101» поступил в 7.04.

По предварительной информации, водитель «ГАЗели» ехал с заправки с полными баллонами газа на автовокзал, откуда должен был отправиться в рейс. В этот момент в него сзади врезался автомобиль «ДЭУ Ланос». В результат столкновения взорвались оба баллона с газом в маршрутке. Водители выбежали из транспортных средств. Начал гореть салон маршрутки, огонь перекинулся и на «Ланос». До прибытия пожарных они не тушили возгорание. Пока пожарные приехали, маршрутка сгорела почти наполовину. Пострадала и верхняя часть кузова легковушки. «Ланос» также был оснащен газовой установкой, пожарные предотвратили ее взрыв.

В 7.21 пожарные локализовали возгорание, в 7.50 ликвидировали. Всего принимали участие в ликвидации пожара 13 человек на трех единицах техники.

Вследствие пожара никто не пострадал, вследствие ДТП водитель «Ланоса» был госпитализирован.