Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого сгорели маршрутка и легковушка Происшествие произошло сегодня, около села Сад Сумского района, около семи утра. Водитель легковушки «Дэу Ланос» столкнулся с припаркованной на обочине маршруткой.

В результате оба авто сгорели. Вызванные медики «скорой» доставили в больницу 36-летнего водителя легковушки, где ему оказали помощь и отпустили без дальнейшей госпитализации. В другом транспортном средстве на момент столкновения пассажиров не было, водитель не пострадал.

Работники полиции оперативно прибыли на место ДТП и обеспечили регулирования дорожного движения и охрану места аварии, пока наряд ГСЧС ликвидировал пожар.

Сейчас продолжаются предварительные проверки причин и обстоятельств ДТП, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение, сообшает Отдел коммуникации полиции Сумской области.