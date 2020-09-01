Несмотря на карантинные ограничения ФК «Сумы» сыграет домашний матч со зрителями Первый домашний матч чемпионата Украины по футболу среди аматорских команд ФК «Сумы» сыграет с ФК «Вовчанск» (Харьковская область) в субботу, 12 сентября.

Обе команды сейчас являются действующими чемпионами Сумской и Харьковской областей по футболу. Игра начнется в 16:00 на стадионе «Юбилейный».

Матч пройдет при участии болельщиков. Стадион сможет принять более 6000 зрителей (25% от его общей вместимости).

В связи с карантинными ограничениями исключительно все посетители матча должны будут пройти температурный скрининг на входе и иметь одетые средства индивидуальной защиты - защитные маски или респираторы.

Онлайн трансляция игры будет проводиться телекомпанией «СТС».

Сейчас, после первого тура чемпионата Украины ФК «Вовчанск» занимает первое место в группе 3, а ФК «Сумы» - второе (по разнице мячей), сообщает сайт ФК «Сумы».

Напомним: исполком Сумского горсовета принял решение о запрете массовых мероприятий с количеством участников более 100 человек.