От рук знакомого вора пострадала жительница Тростянца

Злоумышленником оказался ее давний знакомый - ранее судимый 39-летний мужчина. Как установили сотрудники полиции, вор знал, где хозяйка хранит ключи от квартиры и воспользовался ее отсутствием дома, проник внутрь и похитил из дома дорогой мобильный телефон.
Работники полиции изъяли похищенное. А относительно вора открыли уголовные производства по ч.1,2 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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