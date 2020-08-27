От рук знакомого вора пострадала жительница Тростянца В Тростянце пострадала от рук вора 34-летняя местная жительница.

Злоумышленником оказался ее давний знакомый - ранее судимый 39-летний мужчина. Как установили сотрудники полиции, вор знал, где хозяйка хранит ключи от квартиры и воспользовался ее отсутствием дома, проник внутрь и похитил из дома дорогой мобильный телефон.

Работники полиции изъяли похищенное. А относительно вора открыли уголовные производства по ч.1,2 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.