Команды с Сумщины узнали соперников в Кубке Украины

Сегодня, 10 сентября, в Доме футбола в Киеве состоялась жеребьевка второго этапа Кубка Украины. На этот раз к 19 победителям первого этапа присоединились три клуба, которые в прошлом сезоне финишировали в верхней части турнирной таблицы Первой лиги. Таким образом, из 22-х участников этапа 14 представляют Первую лигу, семь - Вторую, еще один клуб - финалист аматорского кубка – наша «Виктория» из Николаевки.
В связи с эпидемией коронавируса участникаи были разбиты на группы по географическому принципу, чтобы сократить расстояния для переезда команд.
Базовая дата проведения матчей второго этапа - 16 сентября.
Результаты жеребьевки:
"ВПК-Агро" - "Кремень"
"Металлург" З - "Горняк-Спорт"
"Кривбасс" - "Таврия"
"Нива" В - "Кристалл"
"Николаев" - "Черноморец"
"Оболонь" - "Полесье"
"Альянс" - "Верес" (Ривне)
"Виктория" - "Диназ" (Вышгород)
"Волынь" - "Прикарпатье"
"Агробизнес" - "Ужгород"
"Эпицентр" - "Нива" Т
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