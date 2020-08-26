Команды с Сумщины узнали соперников в Кубке Украины Состоялась жеребьевка второго этапа Кубка Украины по футболу.

Сегодня, 10 сентября, в Доме футбола в Киеве состоялась жеребьевка второго этапа Кубка Украины. На этот раз к 19 победителям первого этапа присоединились три клуба, которые в прошлом сезоне финишировали в верхней части турнирной таблицы Первой лиги. Таким образом, из 22-х участников этапа 14 представляют Первую лигу, семь - Вторую, еще один клуб - финалист аматорского кубка – наша «Виктория» из Николаевки.

В связи с эпидемией коронавируса участникаи были разбиты на группы по географическому принципу, чтобы сократить расстояния для переезда команд.

Базовая дата проведения матчей второго этапа - 16 сентября.

Результаты жеребьевки:

"ВПК-Агро" - "Кремень"

"Металлург" З - "Горняк-Спорт"

"Кривбасс" - "Таврия"

"Нива" В - "Кристалл"

"Николаев" - "Черноморец"

"Оболонь" - "Полесье"

"Альянс" - "Верес" (Ривне)

"Виктория" - "Диназ" (Вышгород)

"Волынь" - "Прикарпатье"

"Агробизнес" - "Ужгород"

"Эпицентр" - "Нива" Т