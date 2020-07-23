Губернатор Сумщины проводит секретную пресс-конференцию (трансляция)

О ней заранее не сообщалось.
Об объектах туристической отрасли, которые могут стать интересными для турецких иностранных инвесторов, рассказал, представляя инвестиционный потенциал Сумщины, глава Сумской облгосадминистрации...
Сторонами подписания стали глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко, мэр Сум Александр Лысенко и руководитель группы компаний «AKAOGLU GROUP» Оздемир Акаоглу....
Сумщина уже не справляется с реализацией программы «Большое строительство». Будут привлекать турков....
Представление нового начальника полиции Сумщины окончилось стрельбой в лесу....
Правда, одного заместителя, первого, ему все еще не хватает....