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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:00416

В Сумах полиция разоблачила группу наркодилеров

Злоумышленники организовали схему получения и распространения среди потребителей запрещенных законом наркотических и психотропных веществ.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие и предупреждение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, работниками следственного управления ГУНП в Сумской области совместно с Управлением стратегических расследований в Сумской области ДСР НП Украины, под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области разоблачили преступную группу в количестве шести человек. Злоумышленникам от 20-ти до 32-х лет. Все они сумчане, среди них есть и одна женщина. Следствием установлено, что роли между злоумышленниками были распределены: одни заказывали и организовывали доставку наркотиков и психотропных веществ, другие занимались распространением через сеть Интернет, третьи делали «закладки». Задержали правоохранители злоумышленников как раз при получении в отделении почты очередной партии психотропного вещества, направленного из г. Киев.

В ходе проведения ряда обысков, полицией обнаружено и изъято наркотические средства и психотропные вещества, а именно: «каннабис», «амфетамин», «PVP-соль», мобильные телефоны фигурантов с перепиской в мессенджерах по поставкам и сбыту наркотиков, банковские карточки, которые использовались для перевода средств от наркозависимых, электронные весы, легковой автомобиль Audi A6, на котором осуществлялись перевозки наркотиков, приборы для употребления наркотических средств и психотропных веществ, zip-пакеты с остатками этих веществ, а также для фасовки и изготовления «закладок».

Также, полицией обнаружено и изъято ряд «закладок», готовых для продажи на территории г. Сумы и области.

По результатам указанных мероприятий пресечена деятельность интернет-магазина, через который распространялись наркотические и психотропные вещества.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения всем участникам организованной группы и сообщения им о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов кража, совершенная организованной группой» и направлению обвинительных актов в суд. Двое из участников группы уже задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркодилер Наркотики

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