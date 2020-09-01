В центре Сум на переходе сбили девушку Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором травмировалась девушка-пешеход.

Происшествие произошло 9 сентября в Сумах по ул. Кооперативной, около 20.00.

Как предварительно установили работники полиции, 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 не уступил дорогу и совершил наезд на девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии водитель ВАЗа не пострадал. А вот юная сумчанка получила телесные повреждения и «скорой» был доставлена в больницу для оказания медицинской помощи.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Правоохранители призывают всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными, находясь на дороге. Водители транспортных средств, помните, что от вас часто зависит не только ваша жизнь, но и жизнь других лиц. Поэтому, управляя автомобилями, мотоциклами или мопедами, учитывайте состояние дорожного покрытия, погодные условия, время суток и освещение. Ни при каких обстоятельствах не садитесь за руль в нетрезвом состоянии и не превышайте разрешенную на дороге скорость, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.