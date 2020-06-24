Появилось видео тушения пожара в сумской маршрутке Спасатели ликвидировали возгорание двух транспортных средств.

10 сентября в 7:04 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании автомобилей «ГАЗ» и «Дэу Ланос» на трассе Киев-Сумы-Юнаковка в районе с. Сад Сумского района. На тушение направили дежурный караул 2-й государственной пожарно-спасательной части.

По предварительным данным, в автобусе, кроме водителя, никого не было. Он выезжал с заправки и направлялся к автовокзалу. В результате столкновения с автомобилем «Дэу Ланос» произошел взрыв двух газовых баллонов автомобиля «ГАЗ». Водители самостоятельно покинули транспортные средства. Уже через 8 минут на место вызова прибыли пожарные. В этот момент пламя охватило салон автобуса и перекинулось на легковушку.

В 7:21 удалось локализовать возгорание и предотвратить опасность взрыва газовой установки автомобиля «Дэу Ланос». В 7:50 пожар полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям - 13 человек личного состава и 3 единицы техники.