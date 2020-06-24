Появилось видео тушения пожара в сумской маршрутке

10 сентября в 7:04 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании автомобилей «ГАЗ» и «Дэу Ланос» на трассе Киев-Сумы-Юнаковка в районе с. Сад Сумского района. На тушение направили дежурный караул 2-й государственной пожарно-спасательной части.
По предварительным данным, в автобусе, кроме водителя, никого не было. Он выезжал с заправки и направлялся к автовокзалу. В результате столкновения с автомобилем «Дэу Ланос» произошел взрыв двух газовых баллонов автомобиля «ГАЗ». Водители самостоятельно покинули транспортные средства. Уже через 8 минут на место вызова прибыли пожарные. В этот момент пламя охватило салон автобуса и перекинулось на легковушку.
В 7:21 удалось локализовать возгорание и предотвратить опасность взрыва газовой установки автомобиля «Дэу Ланос». В 7:50 пожар полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям - 13 человек личного состава и 3 единицы техники.
10 августа в 21:39 в Службу спасения «101» поступила информация о возгорании автомобиля ВАЗ-2106, припаркованного на ул. Матросова в с....
31 июля в 14:44 в Службу спасения «101» от работников экстренной медицинской помощи поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в Лебединском...
10 июля в 16:00, в Службу спасения 101 поступило сообщение, что по ул. Пограничная в Сумах горит грузоподъемный автомобиль МАЗ....
25 июня в 14:27 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре автомобиля Opel Kadett на ул. Горького в г....
На Сумщине правильные действия водителя и неравнодушие других водители предотвратили уничтожение огнем авто....