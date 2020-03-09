Появился календарь сумских гандболистов в высшей лиге В новом сезоне чемпионата Украины по гандболу среди мужских команд Высшей лиги играют сразу две команды с Сумщины.

Состав участников:

1. «Динамо-Академия» Полтава;

2. «Хлибодарочка» Лебедин;

3. «СДЮСШОР Карпаты» Ужгород;

4. «RGM Group-СумГУ» Сумы;

5. «УГХТУ» Днепр;

6. «Строитель-БСФК» Бровары.

Первый тур пройдет 9-10 октября. Сумчане сыграют в Полтаве, лебединцы примут броварчан.

Дальше 23-24 октября пройдет дерби. 13-14 ноября «Хлебодарочка» примет ужгородцев, а сумчане – днепрян. 27-28 ноября сумчане поедут в Бровары, а лебединцы примут «УГХТУ». 11-12 декабря сумчане сыграют в Ужгороде, а лебединцы в Полтаве.

Второй круг начнется в феврале и команды снова сыграют по кругу: 19-20.02, 26-27.02, 19-20.03, 2-3.04 и 23-24.04.