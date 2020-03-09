Появился календарь сумских гандболистов в высшей лиге

Состав участников:
1. «Динамо-Академия» Полтава;
2. «Хлибодарочка» Лебедин;
3. «СДЮСШОР Карпаты» Ужгород;
4. «RGM Group-СумГУ» Сумы;
5. «УГХТУ» Днепр;
6. «Строитель-БСФК» Бровары.
Первый тур пройдет 9-10 октября. Сумчане сыграют в Полтаве, лебединцы примут броварчан.
Дальше 23-24 октября пройдет дерби. 13-14 ноября «Хлебодарочка» примет ужгородцев, а сумчане – днепрян. 27-28 ноября сумчане поедут в Бровары, а лебединцы примут «УГХТУ». 11-12 декабря сумчане сыграют в Ужгороде, а лебединцы в Полтаве.
Второй круг начнется в феврале и команды снова сыграют по кругу: 19-20.02, 26-27.02, 19-20.03, 2-3.04 и 23-24.04.
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