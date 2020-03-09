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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:47250

Появился календарь сумских гандболистов в высшей лиге

В новом сезоне чемпионата Украины по гандболу среди мужских команд Высшей лиги играют сразу две команды с Сумщины.

Состав участников:

1. «Динамо-Академия» Полтава;

2. «Хлибодарочка»  Лебедин;

3. «СДЮСШОР Карпаты»  Ужгород;

4. «RGM Group-СумГУ» Сумы;

5. «УГХТУ» Днепр;

6. «Строитель-БСФК» Бровары.

Первый тур пройдет 9-10 октября. Сумчане сыграют в Полтаве, лебединцы примут броварчан.

Дальше 23-24 октября пройдет дерби. 13-14 ноября «Хлебодарочка»  примет ужгородцев, а сумчане – днепрян. 27-28 ноября сумчане поедут в Бровары, а лебединцы примут «УГХТУ». 11-12 декабря сумчане сыграют в Ужгороде, а лебединцы в Полтаве.

Второй круг начнется в феврале и команды снова сыграют по кругу: 19-20.02, 26-27.02, 19-20.03, 2-3.04 и 23-24.04.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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