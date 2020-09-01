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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:26176

В Сумах перенесли «Чехов-фест» на следующий год

Организаторы театрального фестиваля «Чехов-фест» сообщили о переносе спектаклей на март следующего года.

«Дорогие друзья! Этот год сложный для нас всех. В марте мы собирались подарить вам множество невероятных эмоций, пригласив на фестиваль лучшие украинские театры, а также гостей из Польши, Болгарии и Израиля. Но всемирная пандемия коронавируса разрушила наши планы. Сначала мы собирались перенести фестиваль на май и уже мели даты перенесенных спектаклей, потом думали о ноябре. Сейчас Сумы находятся в оранжевой зоне, поэтому провести спектакли в том виде, как мы хотели, невозможно. Гости из Ивано-Франковске вообще сейчас в красной зоне, поэтому никто не знает, каким будет карантин этого года. Таким образом, мы приняли сложное, но единственно верное решение о переносе фестиваля на 2021 - с 13 по 28 марта. Более того, сейчас мы пытаемся, чтобы вы увидели спектакли, на которые приобрели билеты в 2020 году, в те же даты в 2021 году. Надеемся, что созданная нами за 7 лет репутация позволит вам не сомневаться в том, что «Чехов-фест» №8 обязательно состоится!

Все приобретенные билеты на перенесены представления действительны на новые даты, их возвращать не нужно. На спектакли, которые отменились, возврат средств происходит в местах их приобретения.

«Лес» - 13.03.2021

«Убить или любить» - 16.03.2021

«Три сестры» - 20.03.2021

«Корсиканка» - 28.03.2021

Спасибо за то, что вы у нас есть и до встречи в марте 2021!», - говорится в сообщении.

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