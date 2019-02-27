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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:35538

В Сумах снова турецкие инвесторы. Хотят строить аэропорт

Сегодня, 10 сентября, в Сумах прошла пресс конференция главы облгосадминистрации Романа Грищенко по итогам рабочей поездки президента Украины на Сумщину.

«Я благодарю президента Украины за принятое решение, согласно которому сумской аэропорт будет включен в отдельную программу финансирования развития и реконструкции аэропортов Украины. Для Сумщины - это один из главных результатов рабочей поездки Владимира Зеленского в нашу область», - сообщил чиновник.

Одной из задач, которую поставил Глава государства перед ним - максимально быстро разработать проектно-сметную документацию, как по строительству терминала, так и по восстановлению взлетной полосы.

«Эту задачу мы выполним ранее поставленных сроков. Уже две наши группы выехали перенимать опыт строительства взлетных полос. Будем работать на максимальное качество с минимальными затратами», - подчеркнул Роман Грищенко.

Также он сообщил, что уже сегодня состоится встреча с потенциальными инвесторами о строительстве терминалов и ремонтных баз на территории аэропорта, а также просчет приблизительного пассажиропотока иностранных граждан на следующий год. Представители инвесторов из Турции уже работают на Сумщине над программными документами.

«Рассматриваем аэропорт не только как возможность пассажироперевозок. Мы должны создать мощный транспортный хаб. Все эти составляющие позволят перевести аэропорт не только на самоокупаемость, но и зарабатывать нашей области по уплате налогов реальные средства», - отметил чиновник.

Нельзя не отметить и выгодное экономически географическое положение Сумщины, что дает возможность также построить дозаправочную станцию для самолетов, которые будут лететь из стран Азии на Запад.

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