Плакала и звала маму: в Сумах патрульные и спасатели помогли 2-летней девочке Недавно патрульные получили сообщение о ребенке, который в течение нескольких часов плачет в одной из квартир на пятом этаже многоэтажки на улице Герасима Кондратьева.

Приехав по указанному адресу, патрульные встретили заявительницу. Женщина рассказала, что в соседней квартире уже несколько часов плачет и зовет мать 2-летняя девочка. Последний раз мать, которая была с признаками алкогольного опьянения, видели после обеда возле дома, пишет СТС.

Стражи порядка сразу вызвали на помощь спасателей. Они попали в квартиру пятого этажа через окно, а затем открыли дверь в помещение.

Испуганная и заплаканная девочка растерянно смотрела на патрульных и спасателей. Стражи порядка сразу же вызвали врачей, чтобы убедиться, что с девочкой все в порядке. Пока медики следовали в квартиру, инспекторы нашли для девочки одежду и попросили соседей приготовить ей еду. Чувствуя тепло и заботу патрульных, спасателей и медиков, девочка быстро успокоилась.

К этому времени мать домой так и не вернулась. Ребенка доставили в больницу, где в дальнейшем она находилась под наблюдением медиков.

Впоследствии мать все же нашли. Полицейские составили на нее административный материал по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.