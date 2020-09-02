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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:03357

Отравление в школе на Сумщине: ротавирусная инфекция или несвежая еда?

9 сентября отравились ученики младших классов Глуховской СОШ №1.

Об этом Глухов.инфо сообщила местная жительница. По ее словам, плохо было и ее ребенку. Тошнота и рвота - первые симптомы, с которыми пришлось бороться с помощью преимущественно противорвотных препаратов. По мнению глуховчанки, дети отравились несвежей пищей из школьной столовой.

Журналисты обратились за комментарием к директору школы Оксане Юдиной. Та сообщила, что на 22.00 9 сентября нездоровилось 8 ученикам. Нескольким детям стало плохо ночью.

Она опровергает предположение об отравлении. По ее словам, симптомы проявились в разных классах у детей, которые не питаются в школьной столовой, например, у учеников 4-Б. А вот ученики 1-го класса, которые обедали в школе, чувствуют себя хорошо. Директор приводит еще один пример - в семьях с несколькими детьми-учениками разных школ города, проявляются одинаковые симптомы, что исключает возможность отравления школьной едой.

«Все под контролем. Никто ничего не умалчивает. Я утром поставила в известность начальника Глуховского отдела образования и заведующую Глуховского отдела Сумского лабораторного центра МЗ Украины. Взяты пробы воды, пищи, дети ели макароны и сырники. Проверяются сертификаты. У работников столовой и медсестры взятые мазки и анализы. К семейным врачам обращались немного. Некоторые дети уже чувствуют себя нормально. Некоторые остались дома, потому что была температура. Ожидаем результатов. Больше склоняюсь к тому, что это ротавирусная инфекция», - сообщила директор.

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