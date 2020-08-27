Ахтырские полицейские разыскивают женщину, которая похитила у пенсионеров 50 тыс. гривен За помощью в Ахтырский отдел полиции обратился 78-летний пенсионер и рассказал, что из его тайника в квартире исчезли все сбережения.

На месте происшествия правоохранители установили, что несколькими днями ранее к супругам наведалась неизвестная женщина и попросила попить воды. Жена пустила ее в квартиру, а муж в это время находился в гостиной. И пока хозяйка набирала воду на кухне, незваная «гостья» воспользовалась моментом и похитила 50 000 гривен из сумки, висевшей в коридоре. А напившись воды, поблагодарила и как будто ничего не произошло, спокойно ушла.

О том, что пенсионеры стали жертвой преступления, они поняли только через неделю, когда им понадобились деньги, а на привычном месте в прихожей их не оказалось.

По данному факту работники полиции открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст.185 «Кража» Уголовного кодекса Украины и устанавливают личность злоумышленницы.

Правоохранители еще раз советуют гражданам не впускать незнакомцев, кем бы они ни назывались, в свои дома. Будьте бдительны и благоразумны, а в случае появления вблизи вашего жилья любых подозрительных лиц сразу обращайтесь по спецлинии полиции «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.