На месте происшествия правоохранители установили, что несколькими днями ранее к супругам наведалась неизвестная женщина и попросила попить воды. Жена пустила ее в квартиру, а муж в это время находился в гостиной. И пока хозяйка набирала воду на кухне, незваная «гостья» воспользовалась моментом и похитила 50 000 гривен из сумки, висевшей в коридоре. А напившись воды, поблагодарила и как будто ничего не произошло, спокойно ушла.
О том, что пенсионеры стали жертвой преступления, они поняли только через неделю, когда им понадобились деньги, а на привычном месте в прихожей их не оказалось.
По данному факту работники полиции открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст.185 «Кража» Уголовного кодекса Украины и устанавливают личность злоумышленницы.
Правоохранители еще раз советуют гражданам не впускать незнакомцев, кем бы они ни назывались, в свои дома. Будьте бдительны и благоразумны, а в случае появления вблизи вашего жилья любых подозрительных лиц сразу обращайтесь по спецлинии полиции «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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