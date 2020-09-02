Аматоры с Сумщины получили соперников в кубке Украины Прошла жеребьевка предварительного этапа Кубка Украины 2020/2021 сезона по футболу среди аматорских команд.

Среди участников этого раунда и 4 команда с Сумщины:

«Академия футбола СК «Киев» - «Велетень» (Глухов)

«Скиф» (Шульгинка, Луганская обл.) – «Колос» (Севериновка, Сумской район)

«Нефтяник» (Ахтырка) - ФК «Вовчанск» (Харьковская обл.)

ФК «Сумы» - ФК «Лозоватка» (Днепропетровская обл.)

Матчи предварительного этапа состоятся 16 и 23 сентября.

В 1/8 финала к победителям в противостояниях предыдущего этапа присоединятся еще четверо участников: «ОДЭК» (Оржив, Ривненская обл.), «ЛНЗ» (Лебедин, Черкасская обл.), «Олимпия» (Савинцы, Полтавская обл.) и «Виктория» (Николаевка, Белопольский район).