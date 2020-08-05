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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:21381

Полтавского фотографа, обвиняемого в изнасиловании малолетних на Сумщине, оставили под стражей

Сегодня, 10 сентября, подозреваемого в изнасиловании и совращении малолетней по решению Ковпаковского районного суда г. Сумы оставили под стражей без права на залог.

Суд согласился с доводами Сумской местной прокуратуры и отказал подозреваемому и его защитнику в освобождении под личное обязательство. Следствие продолжается, его ход находится на контроле руководства прокуратуры, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

Напомним: сначала злоумышленник некоторое время общался с 9-летней девочкой в соцсети, собирая информацию как о ней самой, так и о ее окружении, а затем предложил личную встречу.

Следствие выяснило: прибыв в Сумы, мужчина снял почасово жилье, а потом поехал за ребенком, проживающем в селе недалеко от областного центра. Забрав девочку и совершив на съемной квартире развратные действия, он угостил ее в местном кафе и отвез домой. Более того, подозреваемый продолжил писать девочке, договариваясь о следующей встрече, на которую он просил привести подружку. Эта переписка уже проходила под контролем правоохранителей.

Вчера следователи при силовой поддержке бойцов роты полиции особого назначения ГУНП в Сумской области задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК Украины и доставили в Сумской отдел полиции.

Сегодня задержанному согласовано сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 156 (развращение малолетнего) и ч. 4 ст. 152 (совершение действий сексуального характера, связанных с проникновением в тело другого лица) УК Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное следствие продолжается.

За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Изнасилование

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