Сумские самбистки с медалями чемпионата Украины

Турнир собрал более 350 участников из 21 региона нашей страны. Наши борцы взяли три медали все у женщин. Бронзовые медали достались Елизавете Дидоренко (весовая категория до 44 кг), Юлии Засульской (48кг) и Анне Охрименко (68 кг).
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