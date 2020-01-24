Сумские самбистки с медалями чемпионата Украины В Каролино-Бугаз Одесской области прошел чемпионат Украины среди мужчин и женщин по самбо.

Турнир собрал более 350 участников из 21 региона нашей страны. Наши борцы взяли три медали все у женщин. Бронзовые медали достались Елизавете Дидоренко (весовая категория до 44 кг), Юлии Засульской (48кг) и Анне Охрименко (68 кг).