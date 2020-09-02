Во дворе многоэтажки в Глухове заметили ястреба В поисках пищи, во двор одной из многоэтажек Глухова залетел ястреб.

Об этом в Фейсбуке написал глуховчанин Эдуард Клименко.

«Собственно, фотографии и видео Сергея Сороки, комментарий мой, большой ястреб поймал голубя просто во дворе городского многоквартирного дома. Его же воочию видел 9 сентября утром во дворе своего дома в упор. Птицу не испугали ни я, ни соседская кошка. Своих фотографий, к сожалению, нет. Поверьте на честное слово. Еще из вчерашних наблюдений: лазоревка, чеглок и очень боюсь ошибиться - орлан-белохвост над Чернеччиной, очень высоко, который мигрировал на юг», - написал он.