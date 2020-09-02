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Сегодня 19:24303

Деркач: c ведома наблюдательного совета УЗ обирают население моей родной Сумской области

Билет на поезд Шостка-Конотоп почти в 2 раза дороже билета на поезд Конотоп-Киев. Это обирание населения Сумской области с ведома представителей наблюдательного совета “Укрзалізниці”.

Об этом заявил лидер партии “Наш край” в Сумской области, народный депутат Андрей Деркач в эфире телеканала 112. 

“Стоимость проезда в поезде Шостка – Конотоп составляет 145-155 гривен, в поезде Конотоп – Киев она составляет 76-88 гривен... Это история, когда обирают население моей родной Сумской области. Опять же, это происходит с ведома представителей наблюдательного совета “Укрзалізниці”, - заявил Андрей Деркач.

По словам Андрея Деркача, согласование на повышение тарифов в 2019 году дала Сумская облгосадминистрация. 

 
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