Деркач: нужно привезти членов набсовета "Нефтегаза" на завод "Фрунзе", чтобы они посмотрели в глаза рабочим

Об этом заявил лидер партии “Наш край” в Сумской области, народный депутат Андрей Деркач в эфире телеканала 112.
"Благодаря действиям наблюдательного совета "Нефтегаза" в моей родной Сумщине уничтожен завод Фрунзе – 10 тысяч рабочих мест. Это произошло потому что непосредственно Коболев отменил тендера - люди не получили работу", - отмечает Деркач.
По словам Деркача, этому предшествовала передача заказов "Нефтегаза" немецкой компании.
"У меня есть мечта: привезти всех членов наблюдательного совета (наблюдательного совета "Нефтегаза" - ред.) в Сумы, выставить перед людьми, чтобы они просто посмотрели в глаза людям, которые потеряли работу и потеряли надежду", - заявил Андрей Деркач.