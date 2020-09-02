Деркач: нужно привезти членов набсовета "Нефтегаза" на завод "Фрунзе", чтобы они посмотрели в глаза рабочим АО "Сумское НПО" (в прошлом ОАО «Сумское НПО им. М.В. Фрунзе») было уничтожено наблюдательным советом "Нефтегаза", около 10 тысяч людей потеряли свои рабочие места.

Об этом заявил лидер партии “Наш край” в Сумской области, народный депутат Андрей Деркач в эфире телеканала 112.

"Благодаря действиям наблюдательного совета "Нефтегаза" в моей родной Сумщине уничтожен завод Фрунзе – 10 тысяч рабочих мест. Это произошло потому что непосредственно Коболев отменил тендера - люди не получили работу", - отмечает Деркач.

По словам Деркача, этому предшествовала передача заказов "Нефтегаза" немецкой компании.

"У меня есть мечта: привезти всех членов наблюдательного совета (наблюдательного совета "Нефтегаза" - ред.) в Сумы, выставить перед людьми, чтобы они просто посмотрели в глаза людям, которые потеряли работу и потеряли надежду", - заявил Андрей Деркач.