У Сумах влаштували акцію проти капітуляції

"Настав час знову вийти на вулицю, щоб довести, що ми проти капітуляції перед ворогом.Ми проти здачі українських військових! Ми проти безхребетної позиції центральної влади щодо війни", - написав Андрій Букін у Facebook.
У рішенні тристоронньої зустрічі, яка відбувалась в Мінську, та в заяві про інспектування українських позицій бойовиками ДНР організатори акції вбачають ознаки державної зради.
На акцію прийшли кілька десятків людей. Андрій Букін сказав, що акція не є політичною і закликав учасників не брати політичну символіку, пише Суспільне.
Що відомо
- 9 вересня стало відомо, що Україна погодилася в рамках Тристоронньої контактної групи проінспектувати разом з бойовиками самоназваної "ДНР" ділянку позицій ЗСУ біля Горлівки. В ОПУ зазначають, що у процесі братиме участь "обмежена кількість бойовиків".
- Пізніше повідомили, що інспекцію позицій Збройних сил України поблизу селища Шуми за участю представників ОБСЄ, яка мала відбутися 10 вересня, скасували.