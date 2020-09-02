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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:49335

У Сумах влаштували акцію проти капітуляції

Акція "Ні - капітуляії" стартувала у Сумах о 18 годині 10 вересня, на площі Незалежності. Напередодні прийти на площу сумчан закликав громадський діяч, волонтер Андрій Букін.

"Настав час знову вийти на вулицю, щоб довести, що ми проти капітуляції перед ворогом.Ми проти здачі українських військових! Ми проти безхребетної позиції центральної влади щодо війни", - написав Андрій Букін у Facebook.

У Сумах влаштували акцію проти капітуляціїСуспільне Суми

У рішенні тристоронньої зустрічі, яка відбувалась в Мінську, та в заяві про інспектування українських позицій бойовиками ДНР організатори акції вбачають ознаки державної зради.

У Сумах влаштували акцію проти капітуляціїСуспільне Суми

На акцію прийшли кілька десятків людей. Андрій Букін сказав, що акція не є політичною і закликав учасників не брати політичну символіку, пише Суспільне.

У Сумах влаштували акцію проти капітуляціїСуспільне Суми
Що відомо
  • 9 вересня стало відомо, що Україна погодилася в рамках Тристоронньої контактної групи проінспектувати разом з бойовиками самоназваної "ДНР" ділянку позицій ЗСУ біля Горлівки. В ОПУ зазначають, що у процесі братиме участь "обмежена кількість бойовиків".
  • Пізніше повідомили, що інспекцію позицій Збройних сил України поблизу селища Шуми за участю представників ОБСЄ, яка мала відбутися 10 вересня, скасували.
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