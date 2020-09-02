У Сумах влаштували акцію проти капітуляції

"Настав час знову вийти на вулицю, щоб довести, що ми проти капітуляції перед ворогом.Ми проти здачі українських військових! Ми проти безхребетної позиції центральної влади щодо війни", - написав Андрій Букін у Facebook.

Суспільне Суми

У рішенні тристоронньої зустрічі, яка відбувалась в Мінську, та в заяві про інспектування українських позицій бойовиками ДНР організатори акції вбачають ознаки державної зради.

Суспільне Суми

На акцію прийшли кілька десятків людей. Андрій Букін сказав, що акція не є політичною і закликав учасників не брати політичну символіку, пише Суспільне.

Суспільне Суми

Що відомо