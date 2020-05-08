В Сумах будут собирать подписи за отмену двустороннего движения на Ахтырской Об этом сообщила депутат Сумского горсовета Виктория Гробова на встрече мэра Сум Александра Лысенко с жителями Химгородка.

Жители сразу нескольких домов обратились к мэру с просьбой вернуть одностороннее движение на ул. Ахтырской (от Августовской до Харьковской), которое превратил в двусторонне по своему самовольному желанию директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера еще весной этого года без какого-либо разрешения со стороны исполкома или патрульной полиции. Была даже петиция с целью вернуть одностороннее движение, на которую мэр Сум ответил, что готовится проект решения исполкома о двустороннем движении, но его так и не приняли.

На встрече же он заявил, что просто так поменять не может, нужны подписи жителей. ПРоэтому их будут принимать в общественной приемной депутат Гробовой на ул. Мира, 24 (в здании Сумского филиала Харьковского университета внутренних дел).