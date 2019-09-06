Минфин США ввел санкции против нардепа от Сумщины Деркача Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) определило четырех связанных с Россией лиц, в том числе народного депутата Украины Андрея Деркача (внефракционный), причастных к попыткам повлиять на избирательный процесс в США, и ввело в отношении них персональные санкции.

"Министерство финансов назначило Андрея Деркача (Деркач) в соответствии с Указом 13848 за его попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году. Деркач, депутат украинского парламента, более 10 лет был активным российским агентом, поддерживая тесные связи с российскими спецслужбами. Деркач прямо или косвенно участвовал, спонсировал, утаивал или иным образом был причастен к иностранному вмешательству в попытке подорвать предстоящие президентские выборы в США 2020 года. Сегодняшнее обозначение Деркача нацелено на разоблачение российских кампаний злонамеренного влияния и защиту наших предстоящих выборов от иностранного вмешательства. Эта акция является четким сигналом для Москвы и ее доверенных лиц о недопустимости подобной деятельности", - говорится в информации, обнародованной на сайте Минфина США 10 сентября.

"Андрей Деркач и другие российские агенты используют манипуляции и обман, чтобы попытаться повлиять на выборы в США и других странах мира. Соединенные Штаты будут продолжать использовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты, чтобы противостоять этим российским кампаниям дезинформации и поддерживать целостность нашей избирательной системы", - сказал глава Минфина США Стивен Мнучин.

Санкции предусматривают замораживание активов, находящихся в юрисдиции США, а также запрет для резидентов США на взаиморасчеты.

"В результате сегодняшних обозначений вся собственность и интересы в имуществе этих целей, подпадающих под юрисдикцию США, заблокированы, лицам из США запрещено совершать с ними операции. Кроме того, блокируются любые юридические лица, на 50 или более процентов принадлежащие одному или нескольким указанным лицам", - говорится в документе.

Ранее, в августе, глава контрразведки США Уильям Эванина заявил, что с помощью действий нардепа Деркача происходит процесс дискредитации кандидата в президенты от Демократической партии Джозефа Байдена. "Например, пророссийский украинский парламентарий Андрей Деркач распространяет утверждения о коррупции - в том числе путем огласки утечек телефонных звонков - чтобы нанести ущерб кандидатуре бывшего вице-президента Байдена и Демократической партии. Некоторые связанные с Кремлем люди также стремятся продвигать кандидатуру президента Трампа в социальных сетях и на российском телевидении", - говорится в заявлении Эванины, сделанном 7 августа.

Сам Деркач назвал это "попытками навесить ярлыки и атакой", которые подтверждают раскрытие крупнейшей схемы "демокоррупции" в связи с обнародованными нардепом записи с голосами Порошенко-Байдена и Порошенко-Путина, пишет Интерфакс-Украина.