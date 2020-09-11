На Сумщине уже 2229 случаев заболевания COVID-19: подробности По состоянию на 11 сентября в Сумской области 2229 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 42 человек (Сумы - 33, Конотоп - 2, Ромны - 1, Белопольский р-н 1, Путивльский р-н - 1, Сумской р-н - 3).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 36 летальных случаев, из них 2 - за прошедшие сутки (Сумы).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 986 человек, из них за минувшие сутки - 22 (Сумы – 12, Конотоп - 2, Ромны - 3, Кролевецкий р-н - 3, Сумской р-н - 1, Тростянецкий р-н - 1).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 1190 случаев заболевания, в Сумском районе - 140, Белопольский район - 83, Бурынский район – 11, пгт Великая Писаревка - 3, г. Глухов – 17, Глуховский район - 10, г. Конотоп - 117, Конотопский район - 45, Краснопольский р-н – 19, Кролевецкий район - 95, г. Лебедин – 24, Лебединский р-н - 1, пгт Липовая Долина - 1, Недригайловский район - 68, г. Ахтырка - 76, Ахтырский р-н – 20, Путивльский район - 13, г. Ромны - 79, Роменский район - 41, Середина-Будский р-н – 30, Тростянецкий район - 77, г. Шостка - 62, Шосткинский р-н - 3, Ямпольский р-н - 2.