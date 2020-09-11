В Украине очередной коронавирусный рекорд: больше 3 тысяч заболевших Минздрав сообщает: в Украине зафиксировано 3144 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 - это антирекорд количества новых больных в сутки.

11 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 148 756 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3076 летальных, 67005 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 3144 новых случая. всего проведено 1806428 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 1128 пациентов. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: - Винницкая область - 4690 случаев; - Волынская область - 6161 случай; - Днепропетровская область - 3093 случая; - Донецкая область - 1942 случая; - Житомирская область - 4055 случаев; - Закарпатская область - 8453 случая; - Запорожская область - 2136 случаев; - Ивано-Франковская область - 10 953 случая; - Кировоградская область - 885 случаев; - Киев - 16523 случаи; - Киевская область - 6648 случаев; - Львовская область - 16 626 случаев; - Луганская область - 532 случая; - Николаевская область - 1851 случай; - Одесская область - 9157 случаев; - Полтавская область - 1130 случаев; - Ривненская область - 10 217 случаев; - Сумская область - 2229 случаев; - Тернопольская область - 8377 случаев; - Харьковская область - 12 112 случаев; - Херсонская область - 576 случаев; - Хмельницкая область - 3695 случаев; - Черновицкая область - 11 847 случаев; - Черкасская область - 2294 случая; - Черниговская область - 2574 случая.