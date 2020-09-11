В Украине очередной коронавирусный рекорд: больше 3 тысяч заболевших

11 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 148 756 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3076 летальных, 67005 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 3144 новых случая. всего проведено 1806428 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 1128 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 4690 случаев;
- Волынская область - 6161 случай;
- Днепропетровская область - 3093 случая;
- Донецкая область - 1942 случая;
- Житомирская область - 4055 случаев;
- Закарпатская область - 8453 случая;
- Запорожская область - 2136 случаев;
- Ивано-Франковская область - 10 953 случая;
- Кировоградская область - 885 случаев;
- Киев - 16523 случаи;
- Киевская область - 6648 случаев;
- Львовская область - 16 626 случаев;
- Луганская область - 532 случая;
- Николаевская область - 1851 случай;
- Одесская область - 9157 случаев;
- Полтавская область - 1130 случаев;
- Ривненская область - 10 217 случаев;
- Сумская область - 2229 случаев;
- Тернопольская область - 8377 случаев;
- Харьковская область - 12 112 случаев;
- Херсонская область - 576 случаев;
- Хмельницкая область - 3695 случаев;
- Черновицкая область - 11 847 случаев;
- Черкасская область - 2294 случая;
- Черниговская область - 2574 случая.
Один из классов Сумской школы №29 закрыли на карантин из-за коронавируса у одного из учеников....
По состоянию на 11 сентября в Сумской области 2229 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 10 сентября в Сумской области 2187 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
На утро 9 сентября в Сумской области подтверждено 2187 случая заболевания COVID-19....
На утро 9 сентября на Сумщине уже 2143 случая заболевания COVID-19....