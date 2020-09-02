В Сумах на карантин отправили один класс 29-й школы Один из классов Сумской школы №29 закрыли на карантин из-за коронавируса у одного из учеников.

Эту информацию подтвердила начальник управления образования и науки Антонина Данильченко 11 сентября, пишет Суспільне. Для этого класса организовали дистанционное обучение. Всего в этой школе учатся более 1600 учеников.