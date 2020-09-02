В Сумах на карантин отправили один класс 29-й школы

Эту информацию подтвердила начальник управления образования и науки Антонина Данильченко 11 сентября, пишет Суспільне.
Для этого класса организовали дистанционное обучение. Всего в этой школе учатся более 1600 учеников.
Минздрав сообщает: в Украине зафиксировано 3144 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 - это антирекорд количества новых больных в сутки....
По состоянию на 11 сентября в Сумской области 2229 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 10 сентября в Сумской области 2187 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
На утро 9 сентября в Сумской области подтверждено 2187 случая заболевания COVID-19....
На утро 9 сентября на Сумщине уже 2143 случая заболевания COVID-19....