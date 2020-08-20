Кому в Сумах сегодня отключили воду? В связи с проведением работ по устранению порыва на водопроводной сети диаметром 150 мм по улице Герасима Кондратьева, 136/1 сегодня, 11 сентября, в 9:50 прекращена подача воды в дома №№ 134, 136/1, 136/2 по улице Герасима Кондратьева.

Также из-за проведения аварийно-ремонтных работ по улице Новогодняя, 2 в 10:00 прекращено водоснабжение данной улице. После завершения работ водоснабжение будет восстановлено, сообщает КП «Горводоканал».