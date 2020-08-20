Кому в Сумах сегодня отключили воду?

Также из-за проведения аварийно-ремонтных работ по улице Новогодняя, 2 в 10:00 прекращено водоснабжение данной улице.
После завершения работ водоснабжение будет восстановлено, сообщает КП «Горводоканал».
Сумское КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды....
Для проведения аварийно-ремонтных работ на водопроводной сети диаметром 200 мм по улице Интернационалистов, 1 сегодня, 27 августа в 9:40 временно...
В связи с выполнением аварийно-ремонтных работ КП «Горводоканал» приостановило подачу воды в дома на пр-те М. Лушпы и ул. И....
В связи с выполнением аварийных работ КП «Горводоканал» приостановило подачу воды в дома на ул. Ковпака и ул. Романа Атаманюка....
В Сумах ночью приостановят работу Лучанского водозабора....