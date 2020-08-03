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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:59614

Сумчанин предлагает ввести ночной тариф на маршрутки

На сайте онлайн-петиций продолжается голосование за предложение «Местный транспорт».

«Предлагаем навести порядок в работе общественного транспорта.

А именно установить конечное время работы маршруты такси в пределах 23.00-00.00, возможно, установление двойных тарифов проезда с 22.00 часов, в размере 10 грн.

Также установить на всех остановках общественного транспорта график движения маршрутных такси, и обеспечить обязательное выполнение его водителями!», - пишет автор петиции Саенко Андрей Анатольевич.

По состоянию на 11 сентября петицию подписали 39 человек из 250 необходимых. До конца сбора подписей осталось 30 дней.

Проголосовать можно здесь.

Общество Маршрутки Петиция

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