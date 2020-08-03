Сумчанин предлагает ввести ночной тариф на маршрутки На сайте онлайн-петиций продолжается голосование за предложение «Местный транспорт».

«Предлагаем навести порядок в работе общественного транспорта.

А именно установить конечное время работы маршруты такси в пределах 23.00-00.00, возможно, установление двойных тарифов проезда с 22.00 часов, в размере 10 грн.

Также установить на всех остановках общественного транспорта график движения маршрутных такси, и обеспечить обязательное выполнение его водителями!», - пишет автор петиции Саенко Андрей Анатольевич.

По состоянию на 11 сентября петицию подписали 39 человек из 250 необходимых. До конца сбора подписей осталось 30 дней.

Проголосовать можно здесь.