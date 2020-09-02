СБУ передаст городу дом, в котором жил Олександр Олесь Управлением Службы безопасности Украины в Сумской области согласовано передачу Сумской объединенной территориальной громаде здания, связанного с жизнью и творчеством Олександра Олеся.

Управлением Службы безопасности Украины в Сумской области учтено общественную инициативу по обустройству литературно-мемориального музея выдающегося украинского поэта, писателя, драматурга и публициста Олександра Олеся в здании № 83 по улице Петропавловской в г. Сумы и принято решение вернуть указанное здание в ведение Сумского городского совета.

С этой целью Сумском городскому голове Александру Лысенко 10 сентября направлено письмо о согласии на возвращение имущества по адресу: г. Сумы, ул. Петропавловская, 83, в ведение Сумской объединенной территориальной громады, сообщает пресс-группа УСБУ в Сумской области.