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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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БК «СумДУ» обновил клубный логотип: теперь с сумчатым дьяволом

Не секрет, что множество спортивных команд и клубов имеют собственный «маскот» (прим. - «человек, животное или объект, который приносит удачу»).

БК «СумГУ» не один год вынашивал идею создания логотипа с привязкой к животному, однако определиться никак не мог, поскольку Сумская область не ассоциируется однозначно с каким-то конкретным представителем фауны. Впрочем, подсказка к решению лежала на поверхности.

На гербе города Сумы, где находится Сумской государственный университет и дислоцируется команда, изображены три сумки (существует легенда, что на берегу реки Сумка (или и в самой реке) первые поселенцы нашли 3 охотничьи сумки с золотыми монетами).

Таким образом возникла идея выбрать в качестве маскота команды сумчатое животное. Возможно, для нашего вида спорта больше подходил бы кенгуру, но рабочая группа остановилась на «тасманийском» или «сумчатом» дьяволе. А дальше - кропотливая работа дизайнера и окончательное утверждение логотипа.

Предыдущий логотип с мячом в корзине в форме буквы «U» («University») останется логотипом команды для участия в студенческих соревнованиях.

Справка

Тасманийский дьявол - самый крупный представитель современного ряда хищных сумчатых. Череп массивный с сильными челюстями и острыми, массивными зубами. Коренные зубы приспособлены к перекусыванию и дроблению костей. Тасманийский дьявол способен развивать наибольшее давление среди всех современных млекопитающих (более 35 МПа), что позволяет ему прокусывать своей добыче позвоночник или череп...

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