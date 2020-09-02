Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:51114

В художньому музеї Лебедина запрацювала реставраційна майстерня

Вперше, за понад сторічну історію, в Лебединському міському художньому музеї імені Б.К. Руднєва запрацювала власна реставраційна майстерня.

Це знакова подія, адже далеко не кожен обласний музей, і вже не кажучи про невеликі міські чи районні, можуть похвалитися своєю реставраційною майстернею.

При тому, що майстерня музею завжди була конче необхідна. Адже із понад 2400 творів мистецтва в колекції художнього музею, більше 380 потребують лише першочергової реставрації, із них близько 100 – твори олійного живопису. Ще більше 500 робіт потребують втручання і постійний нагляд реставратора, а також проведення не значних реставраційних та консерваційних заходів.

Останні кілька місяців в музеї тривали роботи щодо проведення ремонту в приміщенні, де розмістилася реставраційна майстерня, комплектування її необхідним реставраційним обладнанням, матеріалами та оргтехнікою. У вересні 2020 року до практичної роботи з реставрації творів олійного живопису приступила художник-реставратор Олена Маркович, що підтвердила свою кваліфікацію на базі Харківської філії Національного науково-дослідного реставраційного центру України.

Згідно з реставраційним планом, до кінця 2020 року планується проведення реставрації ряду творів із колекції Лебединського міського художнього музею імені Б.К.Руднєва, зокрема, представлених і в постійній експозиції художнього музею.

Організація та облаштування Реставраційної майстерні проведено відповідно до рішення Лебединської міської ради від 24.12.2019 «Про Програму розвитку комунального закладу виконавчого комітету Лебединської міської ради «Лебединський міський художній музей ім. Б.К. Руднєва» на 2020-2022 роки» № 1044-МР.

До речі, слід також відзначити, що у 1980 – 1990-х роках, нагляд за колекцією музею, а також проведення деяких реставраційних заходів, здійснював художник-реставратор Сумського обласного художнього музею імені Никанора Онацького, філією якого в той час був Лебединський художній музей. З того часу, і понад 20 років жодної реставрації творів живопису в музеї не проводилося.

В 2018 році Лебединський художній музей імені Б.К. Руднєва відновив співпрацю з Національним науково-дослідним реставраційним центром України, й за 3 роки провів реставрацію на базі Реставраційного центру 11 музейних предметів (в середньому 3-4 на рік). При реставрації такими темпами, реставрація творів лише зі списку першочергової реставрації розтягнеться на довгі 103 роки. Тож, в художньому музеї покладають великі надії на роботу реставраційної майстерні щодо збереження і реставрації творів мистецтва із колекції Лебединського міського художнього музею імені Б.К. Руднєва.

Також, у зв'язку із значною вартістю реставраційних матеріалів та спеціального обладнання, Художній музей звертається до лебединських меценатів, благодійників та підприємців з проханням підтримати шляхетну справу щодо реставрації предметів музейної колекції, що є частиною історичної та культурної спадщини Лебедина та сіл району. Зокрема, для реставраційної майстерні ще необхідне деяке обладнання, зокрема, мікроскоп (можна вживаний), окуляри Б-10, невеличкий холодильник для зберігання реактивів (можна вживаний), а також кошти.

Кошти можна перевести на рахунок Лебединського міського художнього музею імені Б.К. Руднєва: р/р UA568201720314261005301025210. Отримувач: відділ культури і туризму виконавчого комітету Лебединської міської ради. МФО 820172. Код 23638490.

Будемо надзвичайно вдячними навіть за невелику суму!

Андрій Гєльмінтінов, директор ЛМХМ

Досуг

Новости

На Сумщине уже 2229 случаев заболевания COVID-19: подробности
Вчера 09:18
На Сумщине увеличилось число «желтых зон» по карантину: Сумы «оранжевые»
10.09.2020 19:36
В Сумах усилили карантин с целью недопущения «красной зоны»
08.09.2020 17:48
В художньому музеї Лебедина запрацювала реставраційна майстерня
Сегодня 09:51
Сегодня сумские футзалисты примут хмельницких (трансляция)
Сегодня 08:52
«Альянс» вышел в лидеры первой лиги
Вчера 19:11
Держпродспоживслужба звернулася до правоохоронних органів через порушення в Сумах карантинних обмежень
Вчера 18:16
В пятой горбольнице 8 человек с COVID-19 в реанимации
Вчера 18:09
Сьому судову установу взяли під цілодобову охорону сумські судові охоронці
Вчера 17:51
Сумским спортсменам пообещали многофункциональный стадион
Вчера 17:46
Жене пенсионера сумской милиции нужна помощь
Вчера 17:24
Мэр Сум продолжает быть «слабым звеном» в борьбе с коронавирусом
Вчера 17:14
view counter

Статьи

Дзвін Пам’яті в Києві дзвонив за сумчанами
10.09.2020 14:40
«Слуга Народу» підтримала найменш захищених українців
09.09.2020 17:50
Люди з особливим статусом
09.09.2020 16:16
В Сумах растет потребность в госпитализации больных COVID-19
09.09.2020 14:19
Сумські радикали йдуть перемагати на місцевих виборах
07.09.2020 17:54
"Альянс" из Липовой Долины перед стартом в первой лиге
05.09.2020 12:23
Андрей Деркач: У власти — эпидемия некомпетентности и жадности
04.09.2020 17:53
Активність політичних сил на Сумщині: свято для пенсіонерів, безоплатна юридична допомога та безкоштовне морозиво
04.09.2020 09:53
Бойлеры и отключение горячей воды ®
03.09.2020 16:53
Бюро правової допомоги Сумщини – осередки надання якісної правової допомоги жителям громад
03.09.2020 12:14
30 депутатів Сумської міської ради проігнорували звітування перед виборцями
02.09.2020 13:22
Почему покупать электроэнергию у ETG.UA выгоднее, чем у больших энергокомпаний? ®
02.09.2020 09:01
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.