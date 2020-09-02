В художньому музеї Лебедина запрацювала реставраційна майстерня Вперше, за понад сторічну історію, в Лебединському міському художньому музеї імені Б.К. Руднєва запрацювала власна реставраційна майстерня.

Це знакова подія, адже далеко не кожен обласний музей, і вже не кажучи про невеликі міські чи районні, можуть похвалитися своєю реставраційною майстернею.

При тому, що майстерня музею завжди була конче необхідна. Адже із понад 2400 творів мистецтва в колекції художнього музею, більше 380 потребують лише першочергової реставрації, із них близько 100 – твори олійного живопису. Ще більше 500 робіт потребують втручання і постійний нагляд реставратора, а також проведення не значних реставраційних та консерваційних заходів.

Останні кілька місяців в музеї тривали роботи щодо проведення ремонту в приміщенні, де розмістилася реставраційна майстерня, комплектування її необхідним реставраційним обладнанням, матеріалами та оргтехнікою. У вересні 2020 року до практичної роботи з реставрації творів олійного живопису приступила художник-реставратор Олена Маркович, що підтвердила свою кваліфікацію на базі Харківської філії Національного науково-дослідного реставраційного центру України.

Згідно з реставраційним планом, до кінця 2020 року планується проведення реставрації ряду творів із колекції Лебединського міського художнього музею імені Б.К.Руднєва, зокрема, представлених і в постійній експозиції художнього музею.

Організація та облаштування Реставраційної майстерні проведено відповідно до рішення Лебединської міської ради від 24.12.2019 «Про Програму розвитку комунального закладу виконавчого комітету Лебединської міської ради «Лебединський міський художній музей ім. Б.К. Руднєва» на 2020-2022 роки» № 1044-МР.

До речі, слід також відзначити, що у 1980 – 1990-х роках, нагляд за колекцією музею, а також проведення деяких реставраційних заходів, здійснював художник-реставратор Сумського обласного художнього музею імені Никанора Онацького, філією якого в той час був Лебединський художній музей. З того часу, і понад 20 років жодної реставрації творів живопису в музеї не проводилося.

В 2018 році Лебединський художній музей імені Б.К. Руднєва відновив співпрацю з Національним науково-дослідним реставраційним центром України, й за 3 роки провів реставрацію на базі Реставраційного центру 11 музейних предметів (в середньому 3-4 на рік). При реставрації такими темпами, реставрація творів лише зі списку першочергової реставрації розтягнеться на довгі 103 роки. Тож, в художньому музеї покладають великі надії на роботу реставраційної майстерні щодо збереження і реставрації творів мистецтва із колекції Лебединського міського художнього музею імені Б.К. Руднєва.

Також, у зв'язку із значною вартістю реставраційних матеріалів та спеціального обладнання, Художній музей звертається до лебединських меценатів, благодійників та підприємців з проханням підтримати шляхетну справу щодо реставрації предметів музейної колекції, що є частиною історичної та культурної спадщини Лебедина та сіл району. Зокрема, для реставраційної майстерні ще необхідне деяке обладнання, зокрема, мікроскоп (можна вживаний), окуляри Б-10, невеличкий холодильник для зберігання реактивів (можна вживаний), а також кошти.

Кошти можна перевести на рахунок Лебединського міського художнього музею імені Б.К. Руднєва: р/р UA568201720314261005301025210. Отримувач: відділ культури і туризму виконавчого комітету Лебединської міської ради. МФО 820172. Код 23638490.

Будемо надзвичайно вдячними навіть за невелику суму!

Андрій Гєльмінтінов, директор ЛМХМ