На Сумщине спасатели вместе с лесниками предотвратили масштабный пожар в лесу 10 сентября в 13:48 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в лесном массиве в с. Гай Мошенка Ахтырского района.

На тушение привлекли пожарную команду и работников Хухрянского лесхоза, отделение дежурного караула 6-й государственной пожарно-спасательной части из райцентра.

По прибытии на место вызова было установлено, что огонь охватил лесную подстилку и сухую растительность. Порывами ветра возгорание быстро распространялось. Совместными усилиями спасателей и лесников, которые применили тракторы с плугами для вспашки прилегающей территории к очагу горения, в 15:00 пожар удалось локализовать на площади около 250 кв. м и предотвратить дальнейшее перекидывание огня на весь лесной массив.

Укрощение возгорания требовало значительного количества воды, поэтому автоцистерны пришлось дозаправлять из реки, которая находилась на расстоянии 1,5 км от места пожара. Также были привлечены для подвоза воды трактор с бочкой. В 17:34, использовав около 33 т воды пламя полностью ликвидировали.

Всего на месте пожара работало 4 человека личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 10 работников и 3 единицы техники Гослесхоза, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.