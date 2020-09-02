Сьому судову установу взяли під цілодобову охорону сумські судові охоронці

Заступник начальника Управління Андрій Івашина у спілкуванні з головою суду відзначив, що розпочато другий етап розвитку Служби в регіоні – це взяття під охорону судових установ за межами обласного центру.
А заступник начальника Управління зі служби Сергій Стеблянко, інструктуючи співробітників першого підрозділу охорони, нагадав їм порядок дій під час несення служби, акцентував увагу на обов’язковому дотриманні карантинних заходів, а також перевірив, аби співробітники були забезпечені всім необхідним для належного виконання своїх посадових обов’язків.
Процедура взяття під охорону відбулась без зайвих урочистостей, але з дотриманням доброї традиції, – співробітники Служби судової охорони подарували жінкам колективу судової установи квіти та гарний настрій.