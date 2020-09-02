Сьому судову установу взяли під цілодобову охорону сумські судові охоронці Сьогодні, 11 вересня заступники начальника територіального управління Служби судової охорони у Сумській області Сергій Стеблянко та Андрій Івашина представили суддям та співробітникам Краснопільського районного суду судових охоронців, які відтепер будуть забезпечувати охорону та безпеку цієї судової установи.

Заступник начальника Управління Андрій Івашина у спілкуванні з головою суду відзначив, що розпочато другий етап розвитку Служби в регіоні – це взяття під охорону судових установ за межами обласного центру.

А заступник начальника Управління зі служби Сергій Стеблянко, інструктуючи співробітників першого підрозділу охорони, нагадав їм порядок дій під час несення служби, акцентував увагу на обов’язковому дотриманні карантинних заходів, а також перевірив, аби співробітники були забезпечені всім необхідним для належного виконання своїх посадових обов’язків.

Процедура взяття під охорону відбулась без зайвих урочистостей, але з дотриманням доброї традиції, – співробітники Служби судової охорони подарували жінкам колективу судової установи квіти та гарний настрій.