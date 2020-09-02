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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские чиновники продолжают нарушать карантин: теперь спортсмены

Управлением молодежи и спорта Сумской облгосадминистрации по случаю Всеукраинского дня физической культуры и спорта 10 сентября проведено торжественное мероприятие награждения лучших деятелей спорта Сумской области.

Глава Сумской ОГА Роман Грищенко поздравил всех присутствующих с праздником и вручил почетные грамоты за весомый личный вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта Николаю Кривохиже, Полине Родионовой, Сергей Козниенку, Елене Чернухе, Владимиру Яковлеву, Владимиру Штейнингеру и Ольге Чернявской.

В рамках мероприятия выдающихся спортсменов, тренеров, работников отрасли наградили грамотами и благодарностями Сумского областного совета, управления молодежи и спорта Сумской областной государственной администрации и Национального олимпийского комитета Украины.

С профессиональным праздником работников отрасли своими выступлениями приветствовали творческие коллективы и артисты области. Перед концертной программой было организовано пространство для общения приглашенных гостей, спортсменов (среди которых участники, призеры и чемпионы Олимпийских игр, международных и всеукраинских соревнований) и тренеров.

Это массовое мероприятие было проведено без масок, что является обязательным согласно принятому во вторник решению исполкома.

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