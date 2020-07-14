Ночью пьяный кролевчанин зарезал тещу

Женщина сообщила, что успела выбежать из дома, но там осталась ее 78-летняя мать.
Следственно-оперативной группой Кролевецкого отделения полиции, сразу прибыла на место происшествия, было установлено, что 63-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, нанес телесные повреждения своей теще, от которых последняя скончалась до прибытия «скорой».
Следователями сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство». Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщили о подозрении, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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