Ночью пьяный кролевчанин зарезал тещу Происшествие произошло поздно ночью 10 сентября. В Кролевецкое отделение полиции поступило сообщение от 59-летней местной жительницы о том, что в дом забежал ее сожитель в состоянии алкогольного опьянения и с ножом в руках.

Женщина сообщила, что успела выбежать из дома, но там осталась ее 78-летняя мать.

Следственно-оперативной группой Кролевецкого отделения полиции, сразу прибыла на место происшествия, было установлено, что 63-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, нанес телесные повреждения своей теще, от которых последняя скончалась до прибытия «скорой».

Следователями сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство». Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщили о подозрении, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.