Стали известны подробности аварии, в которой погиб глава Роменского «УДАРа» Как сообщили в полиции Сумщины, ДТП произошло в Киевской области.

Как сообщила пресс служба ГУНП в Киевской области, авария произошла около 2 часов ночи в Бориспольском районе на трассе Киев-Харьков. 21-летний водитель грузовика DAF толкнул грузовик, ехавший впереди. От этого удара DAF отбросило на встречную полосу. Там DAF совершил столкновение еще с двух транспортных средств ВАЗ и маршрутки «Киев-Кременчуг». На месте происшествия погибли два пассажира ВАЗа, два пассажира маршрутки, а водитель маршрутки скончался в больнице. То есть, всего в результате ДТП погибли пять человек, пишет Sumy.Today.

По данным пресс-службы полиции Киевщины, 21-летнего водителя грузовика DAF задержали до избрания меры пресечения. Предварительно, он был трезв. Как он сам объяснил правоохранителям, у его грузовика вроде бы отказали тормоза. Однако, предварительный осмотр неисправности не обнаружил.

По данным источников Sumy.Today, глава Роменской городской организации «УДАРа» Константин Малышев был одним из двух пассажиров маршрутки «Кременчуг-Киев», погибших в этой аварии.