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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:1034

На Сумщине попрощались с известным тренером

8 сентября перестало биться сердце тренера Ямпольской районной детско-юношеской спортивной школы Валентина Панченко, воспитавшего единственного представителя района на Олимпийских играх.

Валентин Алексеевич более 33 лет занимался тренерской работой, основал отделение лыжных гонок в Свессе, много лет был директором районной спортивной школы.

Достижения воспитанников Валентина Панченко говорят сами за себя, ведь среди них десятки чемпионов Украины и победителей международных соревнований. В частности, Виталий Марцев стал чемпионом мира в 2003 году, а в 2006-м участвовал в Олимпийских играх в Турине. Еще один воспитанник тренера Алексей Прохор в 2005 году стал бронзовым призером Всемирной Универсиады.

Благодаря усилиям Валентина Алексеевича Ямпольская районная ДЮСШ десятками лет возглавляла рейтинг ДЮСШ Сумщины, а Свесская школа лыжных гонок по праву считается одной из лучших в области.

В 2016 году Валентин Панченко получил высшую награду Ямпольского района - награду «За весомый вклад в развитие района», пишет Ямпіль.інфо.

Спорт
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