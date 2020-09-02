«Результата ПЦР-теста еще нет»: на Сумщине умерла медсестра, у которой была пневмония В Конотопе умерла медицинская сестра, которой было 55 лет.

Информацию об этом подтвердил главный врач Конотопской центральной районной больницы Василий Згонник, пишет Суспільне.

Он также сообщил, что у женщины была двухсторонняя пневмония. Был ли у нее коронавирус, на 14.00 11 сентября еще не было известно. В больнице еще не получили результат ПЦР-теста.

За весь период эпидемии коронавируса этой инфекцией заболели 171 медицинский работник в области. Об этом сообщили на брифинге 11 сентября.

Утром 11 сентября на Сумщине COVID-19 болеют 1207 человек. Из них жителей Конотопа - 57 человек, Конотопского района - 9.

2 сентября мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил, что в Конотопской центральной районной больницы на карантин закрыты терапевтическое и хирургическое отделения, а в городской больнице - кардиологическое, неврологическое и терапевтическое.