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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:39236

Сумские патрульные догнали и задержали мотоциклиста, который нарушил ПДД и пытался сбежать (видео)

Патрулируя Покровскую площадь, инспекторы обнаружили водителя мотоцикла, который у них на глазах нарушил правила дорожного движения.

Следуя за ним, патрульные подали ему сигнал об остановке с помощью проблесковых маячков и звукового сигнала, но тот даже и не думал останавливаться. На перекрестке Покровской площади и улицы Харьковской мотоциклист «пролетел» на запрещающий сигнал светофора, едва не став причиной ДТП, и только увеличил скорость. В течение нескольких минут он пытался оторваться, нарушая правила дорожного движения.

Неподалеку улицы Санаторной, патрульные остановили мотоциклиста путем блокирования, а самого же водителя задержали. Отсутствие водительского удостоверения соответствующей категории - вот что стало причиной таких отчаянных действий 21-летнего парня. Также во время проверки документов на транспортное средство по имеющимся полицейскими базам данных патрульные обнаружили признаки подделки свидетельства о регистрации. Поэтому на место происшествия они сразу же вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Инспекторы составили на водителя административные материалы по ч. 1 ст. 122-2 (Невыполнение водителем требования об остановке) и ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством) КоАП. Мотоцикл эвакуирован на специальную площадку.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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