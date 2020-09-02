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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:45259

На Сумщине пройдут учебные сборы бригады территориальной обороны

Вопрос организации проведения учебных сборов Сумской бригады территориальной обороны рассмотрели на селекторном совещании под руководством замглавы Сумской облгосадминистрации Сергея Банникова.

В совещании приняли участие начальник управления взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы Сумской облгосадминистрации Виталий Тимошенко, начальник управления здравоохранения облгосадминистрации Сергей Бутенко, командир Сумской бригады территориальной обороны Юрий Полоус, заместитель военного комиссара Сумского областного военного комиссариата Яков Вензик, главы райгосадминистраций, мэры.

Учебные сборы Сумской бригады территориальной обороны будут организованы с практическим призывом резервистов и военнообязанных и пройдут под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Корнийчука.

Как отметил Сергей Банников, целью учебных сборов является совершенствование у резервистов и военнообязанных Сумской бригады территориальной обороны навыков в «военном деле», что дает возможность обеспечивать обороноспособность как Сумской области, так и страны в целом.

Во время совещания рассмотрели конкретные вопросы организации территориальной обороны, размещение резервистов, их обеспечение всем необходимым. По итогам совещания даны протокольные поручения.

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