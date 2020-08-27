Полиция Тростянца разыскивает мошенника, который выманил у пенсионерки 53 000 гривен Пытаясь уберечь свою банковскую карту от блокировки, 67-летняя женщина, сама того не подозревая, перечислила аферисту все свои сбережения.

В Тростянецкое отделение полиции с заявлением о преступлении обратилась жительница районного центра. Она рассказала правоохранителям, что на мобильный телефон получила сообщение о том, что ее банковская карта блокируется. Для ее разблокировки предлагалось позвонить по указанным в сообщении номерам. Женщине ответил незнакомец, назвавшийся работником банка. Он сообщил пенсионерке, что избежать блокировки можно - назвав ему определенную информацию по ее карте и код, который придет ей на телефон. Что та и сделала.

Через некоторое время, после разговора с «работником банковского учреждения», женщина проверила свой счет и обнаружила его опустошенным. Поэтому поняла, что перечислила все свои деньги аферисту.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого ведутся поиски злоумышленника.

Правоохранители еще раз обращаются к гражданам с просьбой не доверять неизвестным собеседникам, кем бы они ни представлялись.

Помните: настоящий банковский работник не будет проводить по телефону какие-либо действия с вашим банковским счетом, тем более выспрашивать у вас номер карты, пин-код или любую другую конфиденциальную информацию. Так действуют только аферисты. Поэтому, если на свой телефон вы получите сообщение о «заблокированной карте», не паникуйте и удалите его.

Будьте осторожны, тогда вам не придется стать жертвой аферистов, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.