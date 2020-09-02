В центре Сум за копейки продали коммунальные помещения В Сумах в августе приватизировали два нежилых помещения.

Об этом сообщили в Департаменте обеспечения ресурсных платежей. Оба расположены в центре и выкуплены их арендаторами.

Так, нежилое помещение, на Покровской площади, 13 приватизировано ЧП Гусейнов Р.С.-О. Сумма выкупа составила 63,7 тыс. грн без НДС. Общая площадь объекта приватизации составляет 17,9 кв. м. То есть цена составила 3,5 тыс. грн за кв. метр.

Еще одно помещение приватизировано ООО «ФАРТ АДВАНС». Общество выкупило его за 295,5 тыс. грн без НДС. Расположено помещение по ул. Петропавловская, 53. Его площадь - 59,4 кв. м. Цена – 5 тыс. грн за кв. м.