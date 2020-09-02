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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:24128

У Сумах презентували видання «Суми: містяни, постаті, земляки»

У Сумах у рамках інформаційного проєкту «Я – сумчанин» презентували друковане видання «Суми: містяни, постаті, земляки», видане за підтримки міської ради.

Інформаційний проєкт «Я – сумчанин» започаткували три роки тому, щоб розповісти містянам про їхніх земляків, котрі відзначились своїми справами на освітянській ниві, у спорті, у захисті батьківщини та правопорядку, інших сферах, аби таким чином виплекати почуття гордості у сумчан за місто та своїх земляків.Спочатку були білборди з фотографіями містян, інформацією про них і слоганом. Потому представлення талановитих поетів і прозаїків та видання збірки їхніх творів. Згодом – друковані видання з творчими портретами сумчан, котрі є прикладом відданості своїй професії справі, та служіння людям («Збірка нарисів про сумчан», «Сумчанин: серцем живу»).

Розповідали сумчанам про їхніх земляків Антоніна Кохан, Алла АКІМЕНКО та Алла ФЕДОРИНА. Остання зазначила, що спілкування з героями її розповідей надихає та вселяє надію.

До збірника творчих портретів сумчан «Суми: містяни, постаті, земляки» увійшли розповіді про учителя Альону АЗАРЕНКОВУ, історика, краєзнавця, публіциста Анатолія БЛИЗНЮКА, учасника АТО і волонтера Андрія БУКІНА, вихователів дитячого будинку сімейного типу Миколу та Валентину ГЛУШКІВ, спортивного тренера Володимира ГОРДІЄНКА, громадського діяча Віктора КАЗБАНА, учасника Революції на траві Ірину МЕРКУН, медичну патронажну сестру Надію ПАЛЄЄВУ, учасника АТО Андрія ФЕСЕНКА. Видання вийшло накладом у 300 примірників. Ознайомитись із ним можна буде у навчальних закладах міста та бібліотеках.

Герої розповідей подякували за увагу до їхніх скромних особистостей і висловили сподівання на продовження проєкту та появу нових друкованих життєписів про інших не менш видатних сумчан. На це міський голова запевнив, що продовження обов’язково буде, адже в Сумах ще багато тих, хто варті уваги, але, через природню скромність, мало відомі широкому загалу.

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